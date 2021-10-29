Захарова предупредила Запад о трагических последствиях милитаризации Украины

Москва, 29 октября. Россия призвала страны Запада не поощрять милитаризацию на юго-востоке Украины. Об этом высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала ситуацию на Украине. По ее словам, конфликт на востоке страны не имеет военного решения.

«Это зафиксировано всеми теми странами, которые так пекутся о мирных жителях, о гражданских лицах и в принципе о ситуации на Украине», — подчеркнула Захарова на брифинге.

Представитель МИД РФ предупредила, что попытки урегулировать противоречия с помощью силы будут иметь непредсказуемые и трагические последствия.

Украина в апреле 2014 года начала военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота. Согласно информации ООН, от боевых действий погибли более 13 тысяч человек.

Донбасс ни в какой форме не вернется в состав Украины, заявил ранее политолог Рафаэль Ордуханян. По мнению эксперта, регион будет интегрирован в Россию.