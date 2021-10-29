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Аршавин оценил игру голкипера «Спартака» Максименко
Спорт
Аршавин оценил игру голкипера «Спартака» Максименко
Global Look Press  /  Stupnikov Alexander/spartak.com

Санкт-Петербург, 29 октября. Экс-полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о голкипере московского «Спартака» Александре Максименко.

Андрей Аршавин считает пропустившего семь мячей в последнем поединке РПЛ с «Зенитом» Александра Максименко вратарем высокого уровня. Соответствующее мнение об игре 23-летнего вратаря директор департамента развития молодежного футбола сине-бело-голубых озвучил в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Может быть, Максименко и совершал ошибки, но для меня он достаточно хорошего качества вратарь. Возможно, чисто с точки зрения психологии его стоит заменить. Я бы поставил Селихова», — подчеркнул Аршавин.

Максименко играет за основной состав «Спартака» с октября 2017 года. В прошлом сезоне вместе со столичным клубом вратарь стал серебряным призером РПЛ.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал экс-форварда сборной России по футболу Романа Павлюченко. Он заявил, что бронзового призера Евро-2008 никогда не пригласят в студию «Матч ТВ».

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футбол аршавин спартак максименко рпл
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