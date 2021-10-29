Глава «Соцпрофа» Вострецов раскритиковал идею ввести в России семичасовой рабочий день

Председатель объединения профсоюзов «Соцпроф» Сергей Вострецов раскритиковал идею сократить рабочий день в России с восьми до семи часов. Ранее такое предложение прозвучало от члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб в беседе с URA.RU.

По словам Бессараб, сокращение рабочей недели с 40 до 36 часов позволит улучшить демографическую ситуацию в стране и сохранить полные семьи, поскольку у людей будет больше времени для заботы о доме. При этом она считает, что сокращение рабочей недели должно произойти не за счет дополнительного выходного для женщин, как предлагалось ранее, а за счет более короткого рабочего дня для всех.

«Сокращенная рабочая неделя не означает, что четыре дня в неделю трудиться, но как минимум означает, что можно сократить количество рабочих часов в неделе до 36 для всех россиян», — отметила Бессараб.

По словам депутата, это даст возможность заниматься бытом не только преимущественно матерям, но и отцам.

Глава «Соцпрофа» Сергей Вострецов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что идея о сокращении рабочего дня до семи часов кажется ему крайне неудачной. Он напомнил, что ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предлагал в виде эксперимента ввести в регионах четырехдневную рабочую неделю. Такой вариант решения демографической проблемы, по мнению Вострецова, гораздо более жизненный.

«На мой взгляд, сокращение рабочего дня до семи часов вряд ли даст прирост рождаемости. И вообще — считаю эту идею довольно бессмысленной. Мне гораздо ближе предложение Дмитрия Анатольевича Медведева о четырехдневной рабочей неделе, чтобы люди смогли реально ощутить, что у них появился дополнительный выходной, — отметил Вострецов. — За три дня можно и силы восстановить, и здоровье в порядок привести, и домашние дела переделать, да и любимым больше внимания уделить. Может, тогда и рождаемость пошла бы вверх, а это значит — демография бы улучшилась!»

Федеральное агентство новостей /

Предложение просто сократить рабочий день не кажется Вострецову разумным в том числе из-за того, что «подаренный» час будет съеден временем, потраченным на дорогу, особенно в мегаполисах.

«Так что это, извините за выражение, будет просто размазывание соплей, — говорит он. — Потери экономические будут, а должного эффекта, результата такая мера не даст. Мне кажется, тут нужно идти другим путем. Работникам, которые готовы перейти на четырехдневную рабочую неделю и при этом работать интенсивнее, выполняя весь объем работ, который им определен, нужно предоставить такую возможность. Естественно, с сохранением прежней зарплаты. Это хороший стимул, чтобы люди действительно работали, а не изображали деятельность. А все эти сотрясания воздуха о семичасовом рабочем дне никому не нужны, наше объединение профсоюзов «Соцпроф» такое предложение точно это не поддержит», — подчеркнул Сергей Вострецов.

Ранее Вострецов оценил идею ввести в России дополнительные дни отдыха. Он предлагал перенести все праздники на выходные дни, сделав рабочую неделю четырехдневной. С предложением сделать четырехдневную рабочую неделю только для женщин выступала уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.