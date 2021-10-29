Торги на Московской бирже открылись ростом курса евро

Москва, 29 октября. Торги на Московской бирже 29 октября открылись укреплением денежной единицы ЕС. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара США на открытии торговой сессии Мосбиржи не изменился относительно уровня закрытия предыдущих торгов и составил 72,2 рубля.

Евро подорожал на 2,25 копейки и достиг отметки 82,07 рубля.

Официальный курс валют, установленный Банком России на 29 октября составил: доллар — 70,52 рубля, евро — 81,84 рубля.

Коррекция цен на нефть и газ оказала негативное давление на рубль, считают аналитики. По мнению экспертов, высокий спрос на бензин в США сохранится до конца года и будет подталкивать цены на нефть.