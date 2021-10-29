Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 октября 09:57
09:54
Общество
Все турникеты московского метро смогут принимать банковские карты в 2022 году
09:52
Наука
Черно-белая окраска гигантских панд обеспечивает им маскировку в природной среде обитания
09:52
Экономика
Бюджет Крыма на 2022 год оказался максимально социально ориентированным
09:49
Общество
Врач Царькова предупредила о выпадении волос после COVID-19 из-за нехватки витаминов
09:49
Общество
Ученые Cancer Research UK заявили, что потоотделение может быть предвестником рака
09:47
Происшествия
Правоохранители разыскивают совладельца компании «Б. Ю. Александров» Изачика
09:44
Происшествия
Подозреваемый в мошенничестве красноярец ударил участкового ножом
09:42
Политика
Захарова предупредила Запад о трагических последствиях милитаризации Украины
09:40
Спорт
Аршавин оценил игру голкипера «Спартака» Максименко
09:39
Происшествия
Экс-замначальника штаба ВДВ Белянина нашли мертвым в Подмосковье
Все новости

Торги на Московской бирже открылись ростом курса евро
Экономика
Торги на Московской бирже открылись ростом курса евро
 /  ПолитРоссия

Москва, 29 октября. Торги на Московской бирже 29 октября открылись укреплением денежной единицы ЕС. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара США на открытии торговой сессии Мосбиржи не изменился относительно уровня закрытия предыдущих торгов и составил 72,2 рубля.

Евро подорожал на 2,25 копейки и достиг отметки 82,07 рубля.

Официальный курс валют, установленный Банком России на 29 октября составил: доллар — 70,52 рубля, евро — 81,84 рубля.

Коррекция цен на нефть и газ оказала негативное давление на рубль, считают аналитики. По мнению экспертов, высокий спрос на бензин в США сохранится до конца года и будет подталкивать цены на нефть.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Торги на Московской бирже открылись ростом курса евро
доллар курс рубль евро
Комментировать