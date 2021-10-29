Режиссер Ашот Кещян рассказал, почему актриса Катерина Шпица хотела «подраться» на съемках

Актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая, певица Катерина Шпица сегодня празднует свой 36-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН именинницу поздравил актер кино и телевидения, кинорежиссер, теле- и радиоведущий, участник команды КВН Российского университета дружбы народов Ашот Кещян.

Собеседник поделился впечатлениями от работы с артисткой на съемках проектов «Старая гвардия. Прощальная вечеринка» и «Старая гвардия. Огненный след».

«Очень профессиональный подход к работе. У нее всегда есть свое видение роли. Так часто бывает у актеров. Очень обязательная артистка. К сожалению, у нас было мало времени, мы не успели узнать друг друга лучше», — сказал кинорежиссер.

Ашот Кещян также припомнил один любопытный случай, который многое говорит о самоотдаче Катерины Шпицы.

«Там, где можно было избежать помощи дублеров, она всегда все делала сама. Был, например, эпизод с рукопашной [борьбой], прыжками, бросками. Когда мы ради экономии времени отсняли что-то с дублерами, она жаловалась, хотела прыгнуть, подраться», — рассказал собеседник ФАН.

Global Look Press / Pravda Komsomolskaya/Russian Look

В завершение он поделился своими сердечными пожеланиями в адрес именинницы.

«Здоровья! Удачи во всех начинаниях! Творческого роста! У нее такой характер, она дотошно относится ко всем моментам. Внимательно присматривается к малейшим неточностям в сценарии. Это очень ценное качество. Здоровья всем ее близким. Пусть она никогда не останавливается на достигнутом и проживет долгую, счастливую жизнь в это нелегкое с точки зрения здоровья время», — подытожил участник команды КВН Российского университета дружбы народов.

Ранее певец Никита Джигурда в беседе с ФАН поздравил с днем рождения юмориста Михаила Галустяна. Собеседник рассказал, чего, на его взгляд, нужно опасаться артисту в его 42 года.