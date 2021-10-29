Поэт Юрий Энтин вспомнил, как закрутил роман с замужней женщиной

Москва, 29 октября. Поэт Юрий Энтин увел вторую супругу Марину у военного из Генштаба. Он признался, что влюбился в нее с первого взгляда и решил закрутить роман с замужней женщиной.

Построить романтические отношения с самого начала мешал статус Марины. На тот момент женщина была в официальном браке с военным. Но в отношениях между супругами не было гармонии — у нее с мужем были долгие разлуки.

Энтин работал со своей будущей женой на студии грамзаписи. Однажды их вместе отправили на картошку, где между ними пробежала искра. Когда они возвращались с полей, то держались уже за руки, пишет Teleprogramma.pro.

«Можно сказать, что он [бывший муж Марины] подарил мне жену и сына. У Марины от первого мужа к тому времени уже был трехлетний ребенок. Сын Марины принял меня. Он был очень необычным ребенком. Занимался с двух лет только насекомыми. Остальное его не интересовало. А вот общих детей с Мариной нам бог не дал», — сказал Энтин в эфире программы «Судьба человека».

Юрий Энтин в беседе с ФАН рассказал, что год назад решил вести блог. Поэт пообещал в течение года после юбилея создавать и выкладывать видео о своей 60-летней творческой деятельности.