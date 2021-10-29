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Издание Onet: Польша не имеет никаких шансов победить Россию в возможной войне

  /   Обновлено: 29 октября 2021 09:28
Политика
Издание Onet: Польша не имеет никаких шансов победить Россию в возможной войне
ИА Политика Сегодня

Варшава, 29 октября. Польское издание Onet раскритиковало новый законопроект «Об обороне отечества», в котором Россия рассматривается в качестве потенциального противника. В СМИ заявили, что у Варшавы нет никаких шансов на победу над Москвой.

Автор издания обратил внимание на ключевые элементы, которые позволяют российской армии нарастить потенциал. Это, в частности, существенное увеличение расходов на вооружение, регулярные учения и реформы. При этом Польша ничем подобным не занимается, отметил журналист.

«У Польши, что очевидно каждому, имеющему хоть какое-то представление о военном деле, не будет в столкновении с Москвой никаких шансов. Тот, кто утверждает обратное, как минимум лукавит», — констатировал автор статьи.

Он указал, что сравнение польских и российских возможностей не оставляет никаких иллюзий касательно исхода возможной «войны». Риторика главы правящей партии Польши Ярослава Качиньского, который представил законопроект, вызывает тревогу, добавил журналист.

Запад регулярно обвиняет Россию в «агрессивном поведении». Москва все обвинения отвергала и неоднократно говорила, что не представляет ни для кого угрозы. При этом российская сторона не будет игнорировать потенциально опасные для ее интересов действия западных государств. Россия не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса на территории Европы.

Недавно Франция допустила вероятный выход Польши из Евросоюза. Это может произойти после решения суда о верховенстве польской Конституции над законами ЕС.

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