Украшения из мамонтовой кости и мрамора нашли в пещере на Алтае

Москва, 29 октября. Российские специалисты из Института археологии и этнографии РАН во время раскопок в пещере на Алтае обнаружили древние изделия из мамонтовой кости, мрамора, а также зубов лисы и бизона.

Археологи исследовали артефакты и пришли к выводу, что их возраст составляет около 45 тысяч лет. Они представляют предметы символической человеческой деятельности и первобытного искусства.

«Это подвески из зубов животных: бизона и лисицы, в основании этих подвесок просверлены тонкие отверстия, кольцо, вырезанное из бивня мамонта, изделия из мрамора, фрагмент браслета и кольца», — рассказал ученый Михаил Шуньков.

Исследователь отметил, что подобные находки на этой территории были и раньше, однако теперь можно говорить о массовом производстве украшений. Специалисты уверены, что проживавшие на Алтае 50 тысяч лет назад денисовцы имели развитые когнитивные и эстетические способности.

Ученые из Баварского государственного управления по охране памятников обнаружили рядом с городом Нердлинген останки мужчины возрастом от 40 до 50 лет. Он умер в VI веке нашей эры на территории современной Баварии.