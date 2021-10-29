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Юрист Соловьев объяснил способ получить налоговый вычет за квартиру повторно
Экономика
Юрист Соловьев объяснил способ получить налоговый вычет за квартиру повторно
ФБА «Экономика сегодня» .

Москва, 29 октября. Россияне, совершившие покупку недвижимости стоимостью менее двух миллионов рублей, при приобретении второй квартиры имеют право дополучить сумму налогового вычета. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Он объяснил, что начиная с 2014 года имущественный вычет закрепляется за налогоплательщиком. Ранее он был привязан к объекту недвижимости. Право на повторную налоговую выплату имеют граждане, совершившие покупку жилья до 2014 и получившие ее ранее в меньшем размере, чем определяемый текущим законодательством. Для этого им необходимо приобрести вторую квартиру, объяснил Соловьев агентству «Прайм».

За получением недовыплаченных сумм гражданам необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту нахождения объекта недвижимости, либо непосредственно к своему работодателю. При этом с собой нужно иметь все документы, подтверждающие обладание собственностью и прошлый вычет, заключил юрист.

Однако в скором времени россияне могут столкнуться с увеличением налога на недвижимость. На это способно повлиять внесение корректировок в существующую кадастровую стоимость жилья.

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квартира жилье недвижимость выплаты налоговый вычет
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