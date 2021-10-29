Юрист Соловьев объяснил способ получить налоговый вычет за квартиру повторно

Москва, 29 октября. Россияне, совершившие покупку недвижимости стоимостью менее двух миллионов рублей, при приобретении второй квартиры имеют право дополучить сумму налогового вычета. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Он объяснил, что начиная с 2014 года имущественный вычет закрепляется за налогоплательщиком. Ранее он был привязан к объекту недвижимости. Право на повторную налоговую выплату имеют граждане, совершившие покупку жилья до 2014 и получившие ее ранее в меньшем размере, чем определяемый текущим законодательством. Для этого им необходимо приобрести вторую квартиру, объяснил Соловьев агентству «Прайм».

За получением недовыплаченных сумм гражданам необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту нахождения объекта недвижимости, либо непосредственно к своему работодателю. При этом с собой нужно иметь все документы, подтверждающие обладание собственностью и прошлый вычет, заключил юрист.

Однако в скором времени россияне могут столкнуться с увеличением налога на недвижимость. На это способно повлиять внесение корректировок в существующую кадастровую стоимость жилья.