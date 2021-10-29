Депутат Госдумы Сухарев предложил ввести новую льготу для пенсионеров-водителей

Москва, 29 октября. Российских пенсионеров могут освободить от уплаты транспортного налога на автомобили, которые им принадлежат. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.

Парламентарий направил соответствующее письмо на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова, передает телеканал RT. В своем обращении он отметил, что каждый регион может самостоятельно устанавливать льготы по транспортному налогу для пожилых граждан.

Пенсионеры, с учетом отсутствия в небольших населенных пунктах муниципального транспорта, нуждаются в собственном автомобиле, поскольку в силу возраста обладают пониженной мобильностью, добавил депутат в обращении. В связи с этим он просит Котякова проверить, насколько целесообразно освободить пожилых россиян от уплаты транспортного налога, пишет «ФедералПресс».

Пенсионный фонд России ранее сообщил, что для российских пенсионеров будут доступны новые выплаты. С 1 ноября граждане смогут получить компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно.