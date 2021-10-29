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Источники РБК в Кремле заявили о скорой отставке томского губернатора Жвачкина
Политика
Источники РБК в Кремле заявили о скорой отставке томского губернатора Жвачкина
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Томск, 29 октября. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин может в скором времени подать в отставку. Об этом сообщили четыре источника издания РБК в Кремле.

По этим данным, Жвачкин может уйти с поста главы региона в 2021 году, но окончательное решение за президентом РФ Владимиром Путиным.

«Вероятность отставки крайне высока», — цитирует издание источники, близкие к администрации президента.

В пресс-службе губернатора Томской области комментариев пока не дали. С чем может быть связана отставка, также не уточняется.

Сергею Жвачкину 64 года, на посту губернатора Томской области он находится второй срок. Его полномочия истекают только через год. Главой региона он стал в 2012 году.

Ранее сообщалось, что правительство Томской области планирует создать шесть молодежных лабораторий на базе научных организаций Томска. Отмечается, что из средств федерального бюджета на их работу будут выделять примерно 15 млн рублей ежегодно. Финансирование лабораторий будет проводиться в течение трех лет до 2024 года.

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