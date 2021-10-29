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Гретцки высоко оценил шансы Овечкина побить его рекорд по голам в НХЛ
Спорт
Гретцки высоко оценил шансы Овечкина побить его рекорд по голам в НХЛ
instagram.com  /  @aleksandrovechkinofficial

Вашингтон, 29 октября. Легендарный канадский нападающий Уэйн Гретцки прокомментировал голевую серию Александра Овечкина за «Вашингтон» и оценил шансы российского хоккеиста побить его рекорд по голам в НХЛ.

По его словам, в случае установления нового рекорда в выигрыше окажутся все, особенно хоккей. Бывший спортсмен отметил, что для достижения такого результата Овечкину понадобиться приложить немало усилий.

«Реалистично ли, что он сможет побить мой рекорд? О да! Но следующие два года будут очень важны для него», — передает слова Гретцки официальный сайт НХЛ.

Следующие два года для Овечкина будут очень важны из-за возраста. Но если он сможет забить 90 шайб за два сезона, то в третьем у него будет отличный шанс забить 894 шайбы и более, подчеркнул Гретцки.

В последнем матче НХЛ «Вашингтон» проиграл «Детройту» со счетом 2:3. Но даже в этой ситуации российский бомбардир сумел отличиться. Еще одну шайбу на свой счет записал его соотечественник Евгений Кузнецов.

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