Генпрокуратура Польши заявила об отказе платить штрафы, наложенные судом ЕС

Варшава, 29 октября. Польша не должна и не может платить штрафы, которые на Варшаву наложил суд Евросоюза, сообщил генпрокурор страны Збигнев Зебро.

Ранее суд ЕС наложил на Польшу штрафы в размере 1 млн евро и 0,6 млн евро за изменения в судебной системе и отказ от прекращения эксплуатации угольной шахты «Туров» на границе с Чехией.

Как отметил генпрокурор, Польша не будет «поддаваться беззаконию». Зебро добавил, что он будет добиваться отмены решения суда.

«Польша не может заплатить ни злотого — и не должна», — заявил глава ведомства журналистам.

Ранее премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил, что Евросоюз приставил Варшаве «пистолет к виску». По его словам, ЕС требует от Польши отказаться от судебной реформы и угрожает заморозить финансирование.