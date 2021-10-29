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Власти Оклахомы казнили заключенного впервые с 2015 года
Происшествия
Власти Оклахомы казнили заключенного впервые с 2015 года
komi.sledcom.ru

Оклахома-Сити, 29 октября. Заключенный Джон Грант стал первым за шесть лет осужденным, в отношении которого привели в исполнение смертный приговор. Казнь произошла в штате Оклахома, США.

О произошедшем сообщила адвокат Гранта Сара Джерниган. Она также уточнила, что ранее ее подзащитным была запрошена отсрочка казни. Осужден он был за убийство тюремного работника.

«Джон Грант взял на себя полную ответственность за убийство Гэй Картер и провел годы в камере смертников, пытаясь осознать и искупить свои действия — больше, чем любой другой из клиентов, с которыми мне довелось работать», — сообщила Джерниган в письменном заявлении.

Местный телеканал сообщил, что после введения препарата под названием мидазолам Грант содрогался в конвульсиях до момента смерти, который наступил лишь через 20 минут. Споры о пригодности данного компонента идут уже давно. При благоприятном исходе заключенный теряет сознание, после чего безболезненно умирает. Однако известны случаи, когда казнь шла не по задуманному сценарию.

К смертной казни ранее был приговорен житель Китая. В прямом эфире он сжег бывшую супругу.

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