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Дочь Пугачевой Лиза Галкина распустила длинные локоны и удивила поклонников
Шоу-бизнес
Дочь Пугачевой Лиза Галкина распустила длинные локоны и удивила поклонников
Федеральное агентство новостей  /  instagram.com / @alla_orfey / Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Грязь, 29 октября. Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина учатся во втором классе одной из самых элитных гимназий страны. Двойняшки уже свободно могут говорить на французском, играют на множестве музыкальных инструментов, читают стихи и цитируют великих философов. В образование детей вложены серьезные суммы. Нельзя не заметить, что подрастающая Лиза Галкина становится все больше похожа на свою популярную мать, пишет Teleprogramma.pro.

Девочка с малых лет поражает всех своей харизмой, неповторимым чувством юмора и неуемной энергией. По мнению большинства поклонников, родителям предстоит побороться с будущими кавалерами их дочери. Даже ее отец Максим Галкин не скрывает, что его наследница растет кокеткой. По его словам, она очень любит моду, постоянно примеряет разные наряды и меняет прически, как и большинство девочек в этом возрасте.

На одной из фан-страниц Аллы Пугачевой в Instagram опубликовано редкое домашнее фото Лизы Галкиной. Малышка распустила белокурые волосы, собрав их в хвостик. Подписчики удивились длине волос девочки. Обратили внимание они и на ее глаза с пушистыми темными ресницами, аккуратный носик и пухлые щечки.

 

«Какая милашка»;

«По следам Рапунцель?»;

«Волосы такие длинные, густющие»;

«Ох уж этот миленький носик и пухлые щечки»;

«Просто принцесса»;

«Такой цветочек»;

«Алле в будущем придется отвадить женихов, когда Лиза вырастет»;

«А мама так мечтает погулять на ее свадьбе! Пусть так и будет! Лиза вырастет, а Аллуся будет рядом», — пишут, не скрывая эмоций, подписчики.

Ранее сообщалось, как Лиза Галкина без посторонней помощи поймала осетра.

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Все новости / Шоу-бизнес / Дочь Пугачевой Лиза Галкина распустила длинные локоны и удивила поклонников
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