Дело о сексуальных домогательствах со стороны экс-губернатора Нью-Йорка поступило в суд

Нью-Йорк, 29 октября. Бывшего губернатора штата Нью-Йорк (США) Эндрю Куомо обвиняют в сексуальных домогательствах в общей сложности 11 женщин. Накануне соответствующая исковая жалоба поступила в суд города Олбани, передала телекомпания ABC.

В судебной системе штата сообщили, что преследование Куомо носит административный характер. Представители суда не дали точных ответов на вопросы о том, кто именно из пострадавших подал жалобу против бывшего губернатора. Однако источники телеканала заявляют, что инициатором выступила бывшая помощница политика Бриттани Коммиссо.

В рамках расследования было установлено, что Куомо подвергал сексуальным домогательствам нескольких девушек, в числе которых находились и его подчиненные. После разразившегося скандала политик покинул пост руководителя штата.

Накануне протестующие в Нью-Йорке забросали мусором особняк мэра города Билла де Блазио. В начале месяца градоначальника также обвинили в использовании сил службы безопасности в личных целях.