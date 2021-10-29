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Дело о сексуальных домогательствах со стороны экс-губернатора Нью-Йорка поступило в суд
Происшествия
Дело о сексуальных домогательствах со стороны экс-губернатора Нью-Йорка поступило в суд
pixabay.com  /  ohioduidefense/PD

Нью-Йорк, 29 октября. Бывшего губернатора штата Нью-Йорк (США) Эндрю Куомо обвиняют в сексуальных домогательствах в общей сложности 11 женщин. Накануне соответствующая исковая жалоба поступила в суд города Олбани, передала телекомпания ABC.

В судебной системе штата сообщили, что преследование Куомо носит административный характер. Представители суда не дали точных ответов на вопросы о том, кто именно из пострадавших подал жалобу против бывшего губернатора. Однако источники телеканала заявляют, что инициатором выступила бывшая помощница политика Бриттани Коммиссо.

В рамках расследования было установлено, что Куомо подвергал сексуальным домогательствам нескольких девушек, в числе которых находились и его подчиненные. После разразившегося скандала политик покинул пост руководителя штата.

Накануне протестующие в Нью-Йорке забросали мусором особняк мэра города Билла де Блазио. В начале месяца градоначальника также обвинили в использовании сил службы безопасности в личных целях.

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сша суд нью-йорк Эндрю Куомо
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