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Бизнес-аналитик Ильичева оценила грядущее отключение WhatsApp на ряде смартфонов
Технологии
Бизнес-аналитик Ильичева оценила грядущее отключение WhatsApp на ряде смартфонов
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Совсем скоро — с 1 ноября — привычный нам мессенджер WhatsApp перестанет работать на многих устаревших устройствах. Приложение не будет работать на 43 моделях смартфонов, которые не смогут поддерживать новые требования для систем iOS и Android. Чтобы пользоваться мессенджером, теперь будут необходимы смартфоны с версией Android 4.1 и iPhone с iOS 10 или более новыми модификациями.

Бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева рассказала ФАН, что мессенджеры настолько прочно вошли в нашу жизнь, что такие новости для многих пользователей стали настоящим шоком. Ведь невозможно подстраивать свои расходы под требования мессенджеров или производителей мобильной техники — далеко не у всех есть возможность сразу приобрести новейший смартфон.

«Чтобы оставаться на связи с друзьями и близкими, нужно иметь сразу несколько мессенджеров как альтернативные источники связи. И это будет правильным подходом, ведь обновления софта происходят постоянно, разные мессенджеры требуют разных условий и т. д. Не сделав вовремя обновление, можно остаться без связи, потерять контакты, возможны и другие проблемы. Мы пользуемся телефонами и разными мессенджерами не только для личного общения, но и по работе, так что потеря возможности общаться может привести к серьезным последствиям», — пояснила Анастасия Ильичева.

Бизнес-аналитик Ильичева оценила грядущее отключение WhatsApp на ряде смартфонов
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Поэтому, считает аналитик, большинство пользователей в нашей стране загружают в свои устройства не только всем известные Viber или Telegram, но и такие приложения, которые можно использовать не только в телефоне, но и сразу в планшете или ноутбуке.

«И, конечно, в любом случае не стоит забывать про регулярные обновления в смартфоне. Это не только повышает качество связи, но и снижает число ошибок, улучшает и ускоряет работу любого телефона. А в наше время оставаться на связи всегда — крайне важно, а зачастую — жизненно необходимо», — заключила Анастасия Ильичева.

WhatsApp, в связи со своей популярностью, является достаточно рискованным местом с точки зрения обмена данных, так как представляет собой привлекательное место для мошенников.

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