«Сберстрахование»: россияне готовы отдать за подержанный автомобиль 440 тысяч рублей

Москва, 29 октября. Граждане России в среднем готовы купить автомобиль на вторичном рынке за 440 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования дочернего предприятия «Сбера» «Сберстрахование».

Согласно данным аналитиков, за новое авто россияне готовы заплатить порядка 1,2 миллиона рублей. Также опрос показал, что около 4,5 процента жителей России задумываются о приобретении машины в ближайшем будущем.

«Приемлемая стоимость подержанной машины, по мнению опрошенных, в среднем по России составляет 438 тыс. рублей. Наиболее значительные суммы готовы заплатить в Москве (585 тыс.), Санкт-Петербурге (565 тыс.), Екатеринбурге (562 тыс.), Казани (559 тыс.) и Владивостоке (558 тыс.)», — указано в исследовании.

Ранее автодилеры сообщили, что стоимость машин на первичном рынке в России выросла на 20 процентов с января текущего года. Эксперты отмечают, что рост цен будет продолжаться и дальше.