«Сберавто»: большинство россиян предпочитает автомобили немецкого производства

, 29 октября. Большая часть граждан России при покупке машины на первичном рынке отдает предпочтение моделям немецкого автопрома. Об этом свидетельствуют данные исследования «Сберавто» и Rambler&Co.

Также россияне отдают предпочтение машинам, которые были произведены в Японии. Отмечается, что в выборе «железного коня» на первичном рынке, потенциальный автовладелец полагается только на себя. В опросе участвовали 10 496 человек в разных регионах РФ.

«Что касается типичного автомобилиста образца 2021 года, то он предпочитает изучать и проверять доступные автомобили самостоятельно (70%), просит помочь друзей или родственников с покупкой (15%) или пользуется онлайн-сервисами для покупки авто и помощью специалистов по подбору (15%)», — установили аналитики.

Стоимость автомобилей на российском авторынке с начала 2021 года выросла больше чем на 20 процентов. Аналитики считают, что цены на машины будут ползти вверх и дальше.