Суд приговорил к реальным срокам бывших руководителей ТРЦ «Зимняя вишня»

Москва, 29 октября. Экс-гендиректор компании-собственника ТРЦ «Зимняя вишня» Юлия Богданова получила 14 лет колонии. Такое решение принял суд.

Другие руководители также получили тюремные сроки. Технический директор торгового центра Георгий Соболев приговорен к 11 годам заключения. Гендиректор основного арендатора ТРЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок будет отбывать в колонии 13,5 года. Охранник Сергей Антюшин, согласно решению суда, получил восемь лет, а отвечающий за противопожарную безопасность в ТРЦ осужден на 6,5 года колонии.

Около месяца назад все пятеро были признаны виновными. В ходе судебного разбирательства руководство «Зимней вишни» частично признало свою вину по делу о пожаре, который произошел в марте 2018 года. Тогда в огне погибло 60 человек, большинство из них — дети, еще 79 пострадали.

Накануне также был вынесен судебный вердикт по делу об убийстве главы забайкальского управления ФСИН Евгения Шихова и его знакомого. Суд приговорил 62-летнего убийцу к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.