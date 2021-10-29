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Бастрыкин требует повторного доклада по делу врача Сушкевич
Общество
Бастрыкин требует повторного доклада по делу врача Сушкевич
Global Look Press  /  Russian Investigative Committee/via Globallookpress.com

Москва, 29 октября. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился подготовить повторный доклад о деле врача из Калининграда Элины Сушкевич. Об этом сообщили на сайте СКР.

Ранее решением Московского областного суда Сушкевич и Елена Белая была помещена под арест по обвинению в убийстве младенца. Глава «Национальной медицинской палаты» Леонид Рошаль написал письмо на имя президента России Владимира Путина, в котором указал на ошибки в ходе расследования.

«В связи с опубликованным в СМИ открытым письмом Президента Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" Леонида Рошаля ... Председатель Следственного комитета Российской Федерации потребовал от подчиненных сотрудников повторно доложить обо всех установленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах», — указали в СКР.

Ранее Бастрыкин заявил, что Ильназ Галявиев, который с оружием напал на учащихся Гимназии №175 тщательно готовил преступление. К таким выводам следователи пришли по результатам проведенных криминалистических проверок.

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