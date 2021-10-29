Василевский и Сергачев поучаствовали в разгромной победе «Тампы» над «Аризоной» в НХЛ

Тампа, 29 октября. «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своем льду крупно обыграла «Аризону Койотис» (5:1) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Россияне Михаил Сергачев и Андрей Василевский также внесли вклад в победу команды.

За хозяев дубль на свой счет записал Алекс Киллорн (6-я и 8-я минуты), по шайбе забросили Стивен Стэмкос (11), Алекс Барре-Буле (34), Андрей Сустр (59). В составе «Аризоны» в третьем периоде отметился Лоусон Крауз (53).

Защитник «Тампы» Сергачев в матче отдал голевую передачу, дополнив свой актив до шести очков (две шайбы + четыре ассиста) в восьми играх. Вратарь хозяев Василевский парировал 24 броска. Голкипер «Аризоны» Артем Просветов также сделал 23 сейва в свое первом матче в рамках действующего розыгрыша НХЛ.

Несколькими днями ранее прошел очередной матч НХЛ, где «Детройт Ред Уингз» играл на выезде против «Чикаго Блэкхокс». Нападающий гостей Владислав Наместников смог забросить шайбу и помочь команде одержать победу со счетом 6:3. Самым результативным хоккеистом в составе «Крыльев» стал 19-летний Лукас Рэймонд.