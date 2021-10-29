Price.ru: россияне проявили интерес к костюмам ведьм и привидений на Хэллоуин

Москва, 29 октября. Жители России активно готовятся к предстоящему Дню Всех Святых (Хэллоуину). Среди костюмов соотечественники выбирают ведьм, скелетов и другую нечисть, отметили аналитики Price.ru.

Специалисты сравнили текущие запросы с показателями прошлого месяца. Наибольшей популярностью стали пользоваться образы ведьм (+431%), Харли Квинн из комиксов (+114%). Некоторые ищут костюмы монахинь (+154%) и привидений (+273%), пишет РИА Новости.

Среди прочих запросов отмечены руки скелета, шляпы, маска Венома. Повышенный интерес россияне проявляют к товарам, связанным с тыквами, пауками и летучими мышами. Представители сервиса дали свои рекомендации по выбору хэллоуинского образа.

«Если хотите выбрать наименее заезженный образ, советуем обратить внимание на различные топоры и ножи, демонические крылья и маски... Примечательно, что в тренде костюмы героев, фильмы про которых вышли в этом году», — отметили аналитики Price.ru.

Сервис объявлений «Авито» представил свою статистику по выбору костюма на Хэллоуин. Россиян начал привлекать образ героев из испанского сериала «Бумажный дом», состоящий из красного комбинезона и маски художника Сальвадора Дали.