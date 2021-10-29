Внучка Федосеевой-Шукшиной обвинила подругу бабушки в попытках переписать на нее квартиру

Москва, 29 октября. Внучка знаменитой актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Анна Трегубенко обвинила подругу бабушки Татьяну Парамонову в попытках нажиться на звезде. По ее словам, женщина хотела завладеть квартирой именитой артистки.

В адрес Парамоновой уже не первый раз сыплются обвинения. Дочь актрисы Ольга обвиняла подругу матери в том, что из-за нее артистка лишилась 500 тысяч рублей. Теперь к атаке на Парамонову присоединилась и Трегубенко.

«Столько лет меркантильной дружбы. Всем давно известно, что человек жил 20 лет за счет бабушки. 17 лет она была в статусе помощника, но, исходя из ситуации, представлялась продюсером», — сказала внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

По ее словам, это не все «грехи» подруги Федосеевой-Шукшиной. Как отметила Анна, Парамонова просила актрису переписать на нее квартиру в Новой Москве.

Сама помощница артистки отвергает все заявления. Она считает, что семья кинодивы решила обвинить ее во всех смертных грехах. Оправдываться женщина не стала, сославшись на то, что уже озвучила следователям свою версию событий.

Недавно Лидия Федосеева-Шукшина официально развелась с музыкальным продюсером Бари Алибасовым. Это был ее пятый муж. Дети у актрисы появились только в браке с Василием Шукшиным. Их отношения оборвались из-за смерти писателя. По словам народного артиста РСФСР Сергея Никоненко, после смерти второго мужа знаменитость ушла в запой.