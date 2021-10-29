Роспотребнадзор рассказал о деталях запрета на импорт мандаринов из Турции

Москва, 29 октября. Специалисты Роспотребнадзора обнаружили в турецких мандаринах опасные пестициды, что стало причиной запрета на импорт фрукта в Россию. Об этом заявил замглавы отдела организации надзора по гигиене питания ведомства Дмитрий Макаров.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека усилила контроль за ввозом мандаринов и выявила нарушения в правилах импорта продукта. В фруктах было превышено значение хлорпирифоса, который в больших количествах ядовит для человека, пишет газета «Известия».

«Роспотребнадзор, проанализировав Систему быстрого оповещения по качеству пищевых продуктов (RASFF, система Европейского союза), получил информацию о выявлении в турецких мандаринах пестицида хлорпирифос», — сказал Макаров.

Ранее Роспотребнадзор разъяснил ситуацию с увольнениями невакцинированных от COVID-19. Отмечается, что работника могут отстранить от деятельности из-за необоснованного отказа уйти на удаленный формат работы.