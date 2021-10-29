Пушков удивился просьбе польского концерна PGNiG снизить цены на российский газ

Москва, 29 октября. Польская компания PGNiG попросила «Газпром» снизить стоимость газа по Ямальскому контракту из-за кризиса в Европе. Такая просьба со стороны Варшавы сильно удивила сенатора Алексея Пушкова.

Польша уже долгое время выступает в качестве активного противника России по газовым вопросам. Она приложила максимум усилий для воспрепятствования строительству трубопровода «Северный поток — 2».

Вместе с этим польская сторона отказалась покупать российских газ после 2022 года, выступает за членство Украины в НАТО и ведет открытую борьбу против Москвы, напомнил Пушков.

«И такая страна просит нас о снижении цены? Можно с уверенностью сказать: какое бы решение ни было принято, признательности не будет. В антироссийской позиции Польши ничто не изменится ни на йоту», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Глава PGNiG Павел Маевский ранее заявил о беспрецедентном подорожании газа в Европе. В связи с этим он считает обоснованным пересмотр цен, по которым Польша закупает голубое топливо по Ямальскому контракту.