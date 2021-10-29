Депутат Рады Буймистер заявила об «убийстве» украинской энергетики Россией

Киев, 29 октября. Импорт электроэнергии из Белоруссии и России губительно сказывается энергетической системе Украины, считает депутат Верховной рады Людмила Буймистер.

Украинские предприятия ранее выкупили доступную для импорта в следующем месяце электроэнергию из Белоруссии и России. Торги прошли из-за окончания срока действия запрета на такие закупки, установленного Национальной комиссией Украины до конца октября.

Сейчас украинская энергетика переживает катастрофические для себя времена, считает Буймистер. Она добавила, что власти страны попытаются оправдать этим импорт электроэнергии из Белоруссии и РФ. Однако в действительности, по словам депутата, энергетика страдает из-за провала Киева в вопросе заготовки запасов угля.

«Второе, что убивает нашу энергетическую систему — это, конечно, этот импорт электроэнергии из России и Белоруссии, который пытаются оправдать. Этот импорт убивает как угольную отрасль, так и отрасль тепловой генерации», — отметила она в эфире «4 канала».

Осенью Украина столкнулась с нехваткой энергоресурсов, которые нужны для выработки электроэнергии. Это вызвано многими причинами, в числе которых подорожание газа и дефицит угля, что вызвал простои части ТЭС.

Неблагоприятная ситуация на рынке энергоносителей и логистические проблемы стали одними из главных причин падения ВВП на Украине. Ситуация усложняется убыточностью 90% предприятий в стране, из-за которых украинская экономика входит в пике.