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Исследователи «Зарплаты.ру» отметили дефицит кадров в строительной сфере
Общество
Исследователи «Зарплаты.ру» отметили дефицит кадров в строительной сфере
lenobl.ru  /  Пресс-служба правительства Ленобласти

Москва, 29 октября. Пандемия и отток мигрантов привели к дефициту специалистов на российском рынке труда. Спрос на рабочих и строителей оказался в три раза выше, чем в 2019 году, заявили в центре «Зарплаты.ру».

Прирост вакансий в третьем квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом увеличился. Работодателям требуются рабочий персонал (+218%), строители (+213%), сотрудники в продажах и торговле (+163%), пишет РИА Новости.

«Чтобы привлечь сотрудников, многие компании принимают стандартные и новые для себя меры: повышают зарплаты, разрабатывают программы мотивации персонала, помогают работникам с переквалификацией, расширяют социальный пакет», — отмечается в исследовании.

Пандемия коронавируса усилила приток кадров в IT-индустрию. На вакансии для специалистов начального уровня junior претендует большое количество соискателей. Одним из критериев выбора профессии стала возможность удаленной работы.

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строительство исследование дефицит кадров
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