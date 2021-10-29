Средний чек в салонах красоты вырос на 12% перед нерабочими днями в России

Москва, 29 октября. Период нерабочих дней сподвиг россиян посетить салоны красоты. Аналитики «Платформы ОФД «Чек индекс» зафиксировали повышение суммы в среднем чеке на 12 процентов.

«Чек индекс» ежедневно обрабатывает порядка 50 миллионов чеков с онлайн-касс по всей России. Аналитики сравнили показатели продаж за выходные и два рабочих дня после них в преддверии небольшого локдауна, передает ТАСС.

«Услуги салонов красоты: средний чек покупки составил 1270 рублей, на 12% выше, чем неделей ранее, и на 20% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в денежном выражении – на 15% выше, чем неделей ранее, и на 36% выше, чем год назад», — отметили в компании.

Перед нерабочими днями россияне активно стали закупаться товарами для дома и бытовой техников. Аналитики Tinkoff CoronaIndex и AliExpress зафиксировали заинтересованность москвичей в игровых приставках. Многие готовятся к «удаленке» и приобретают ноутбуки.