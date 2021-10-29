Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 октября 08:25
08:15
Общество
Пермский край является «лидером» России по числу детских смертей на пожарах
08:11
Происшествия
Пьяный водитель насмерть сбил женщину и совершил наезд на еще одного пешехода в Татарстане
08:04
Общество
Кардиолог Кореневич: врачи на 30% чаще обычных людей страдают от инфарктов
08:00
Весь мир
Турция может захватить новый курдский город на севере Сирии
08:00
Политика
Политолог Рудаков объяснил, как Запад нарушает основные принципы мировой политики
07:59
Спорт
Василевский и Сергачев поучаствовали в разгромной победе «Тампы» над «Аризоной» в НХЛ
07:42
Общество
Price.ru: россияне проявили интерес к костюмам ведьм и привидений на Хэллоуин
07:40
Шоу-бизнес
Внучка Федосеевой-Шукшиной обвинила подругу бабушки в попытках переписать на нее квартиру
07:34
Общество
Роспотребнадзор рассказал о деталях запрета на импорт мандаринов из Турции
07:26
Происшествия
Два хабаровчанина ответят по закону за изнасилование и убийство 24-летней давности
Все новости

Средний чек в салонах красоты вырос на 12% перед нерабочими днями в России

  /   Обновлено: 29 октября 2021 06:55
Общество
Средний чек в салонах красоты вырос на 12% перед нерабочими днями в России
pixabay.com  /  Engin_Akyurt

Москва, 29 октября. Период нерабочих дней сподвиг россиян посетить салоны красоты. Аналитики «Платформы ОФД «Чек индекс» зафиксировали повышение суммы в среднем чеке на 12 процентов.

«Чек индекс» ежедневно обрабатывает порядка 50 миллионов чеков с онлайн-касс по всей России. Аналитики сравнили показатели продаж за выходные и два рабочих дня после них в преддверии небольшого локдауна, передает ТАСС.

«Услуги салонов красоты: средний чек покупки составил 1270 рублей, на 12% выше, чем неделей ранее, и на 20% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в денежном выражении – на 15% выше, чем неделей ранее, и на 36% выше, чем год назад», — отметили в компании.

Перед нерабочими днями россияне активно стали закупаться товарами для дома и бытовой техников. Аналитики Tinkoff CoronaIndex и AliExpress зафиксировали заинтересованность москвичей в игровых приставках. Многие готовятся к «удаленке» и приобретают ноутбуки.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Средний чек в салонах красоты вырос на 12% перед нерабочими днями в России
исследование нерабочие дни салон красоты коронавирус
Комментировать