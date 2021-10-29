Два человека оказались жертвами лобового столкновения автомобилей в Магадане

Магадан, 29 октября. Двое пассажиров стали жертвами столкнувшихся лоб в лоб автомобилей на трассе между поселками Сокол и Уптар. Об этом в своем материале сообщает MagadanMedia.

Согласно неофициальным данным, трагедия произошла из-за обледенения дороги, по которой двигались машины. Инцидент произошел на 52 километре трассы.

К месту происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, службы спасения и скорой помощи. Точные причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

Похожий инцидент ранее случился в Вольском районе Саратовской области. Там в результате столкновения мотоцикла Honda с легковым автомобилем Kia Rio погиб один человек. Трагедия произошла на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград.