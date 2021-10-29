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«Интер» готов попрощаться с перенесшим сердечный приступ на Евро — 2020 Эриксеном
Спорт
«Интер» готов попрощаться с перенесшим сердечный приступ на Евро — 2020 Эриксеном
AP/TASS  /  Martin Meissner / AP

Милан, 29 октября. Миланский футбольный клуб «Интер» готов продать полузащитника Кристиана Эриксена, поскольку футболисту запрещено играть в Италии. Такую информацию привел портал Football Italia со ссылкой на сотрудников неаполитанцев.

В матче чемпионата Европы – 2020 между Финляндией и Данией Эриксен упал на газон и больше не смог подняться. Медики спасали футболиста на протяжении четверти часа прямо на футбольном поле, после чего датчанина госпитализировали. Как выяснилось позже, Эриксен перенес сердечный приступ.

«После того, что произошло с Эриксеном на Евро, итальянские медицинские власти временно запретили ему заниматься спортом в этом сезоне», — объяснили представители «Интера».

Тем временем сборная России по футболу поднялась на четыре строчки в рейтинге ФИФА. Теперь национальная команда находится на 33-й строчке.

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футбол интер италия Эриксен
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