«Интер» готов попрощаться с перенесшим сердечный приступ на Евро — 2020 Эриксеном

Милан, 29 октября. Миланский футбольный клуб «Интер» готов продать полузащитника Кристиана Эриксена, поскольку футболисту запрещено играть в Италии. Такую информацию привел портал Football Italia со ссылкой на сотрудников неаполитанцев.

В матче чемпионата Европы – 2020 между Финляндией и Данией Эриксен упал на газон и больше не смог подняться. Медики спасали футболиста на протяжении четверти часа прямо на футбольном поле, после чего датчанина госпитализировали. Как выяснилось позже, Эриксен перенес сердечный приступ.

«После того, что произошло с Эриксеном на Евро, итальянские медицинские власти временно запретили ему заниматься спортом в этом сезоне», — объяснили представители «Интера».

Тем временем сборная России по футболу поднялась на четыре строчки в рейтинге ФИФА. Теперь национальная команда находится на 33-й строчке.