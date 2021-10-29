Новейший российский корабль впервые вышел в Черное море

Москва, 29 октября. Новейший патрульный корабль проекта 22160 «Сергей Котов» вышел на испытания из военной гавани Новороссийской базы в Черное море.

Во время первого этапа на воде будет проверена работа систем жизнеобеспечения, энергетики и живучести, работа средств радиотехнического вооружения и связи. Специалисты проверят исправность вентиляции и кондиционирования, показатели скорости, маневренности и остойчивости корабля, информирует ТАСС.

После того, как эта работа будет закончена, судостроители совместно с экипажем проведут ревизию корабельных систем, устройств и механизмов и приступят к подготовке судна к дальнейшим испытаниям в соответствии с Государственным планом.

В сентябре Минобороны рассказал о предстоящих нововведениях. Ведомство будет разрабатывать десантные корабли на воздушной подушке, предназначенные для перевозки морской пехоты и техники.