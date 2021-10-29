Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 октября 06:52
06:47
Происшествия
Два человека оказались жертвами лобового столкновения автомобилей в Магадане
06:47
Общество
Облачная погода с небольшим дождем ожидает москвичей 29 октября
06:42
Спорт
«Интер» готов попрощаться с перенесшим сердечный приступ на Евро — 2020 Эриксеном
06:38
Происшествия
Три автомобиля столкнулись на внешней стороне МКАД
06:32
Армия
Новейший российский корабль впервые вышел в Черное море
06:24
Общество
Кузбассовцы получат задержанные выплаты на детей до конца октября
06:21
Происшествия
Суд Хабаровска вынес приговор женщине за мошенничество в сфере туризма
06:12
Общество
IT-эксперт Рабчук заявил о сокращении объема телефонных разговоров в 2021 году
06:11
Общество
Лимская фасоль вошла в список бобовых с высоким содержанием белка
06:02
Общество
Трамп выразил недоумение из-за выдачи первого паспорта с гендером «X» в США
Все новости

Кузбассовцы получат задержанные выплаты на детей до конца октября
Общество
Кузбассовцы получат задержанные выплаты на детей до конца октября
pixabay.com

Кемерово, 29 октября. Жители Кемеровской области пожаловались на отсутствие социальных выплат на детей. Ситуацию с задержкой пособий прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилев.

Задержанные детские выплаты поступят на счета кузбассовцев до конца октября этого года. Согласно информации регионального министерства соцзащиты населения, за текущий месяц произведены частичные выплаты на детей от трех до семи лет в размере 287,9 миллиона рублей.

По словам Цивилева, сроки оплаты пришлось сдвинуть по причине задержки поступления денег из федерального бюджета. Получатели получат средства в полном объеме уже 29 октября, отметил губернатор.

В России подходит к концу срок обращения за выплатами в размере 10 тысяч рублей к началу учебного года для школьников. Родители еще могут подать соответствующее заявление до 1 ноября.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Кузбассовцы получат задержанные выплаты на детей до конца октября
кузбасс выплаты пособие
Комментировать