Кузбассовцы получат задержанные выплаты на детей до конца октября

Кемерово, 29 октября. Жители Кемеровской области пожаловались на отсутствие социальных выплат на детей. Ситуацию с задержкой пособий прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилев.

Задержанные детские выплаты поступят на счета кузбассовцев до конца октября этого года. Согласно информации регионального министерства соцзащиты населения, за текущий месяц произведены частичные выплаты на детей от трех до семи лет в размере 287,9 миллиона рублей.

По словам Цивилева, сроки оплаты пришлось сдвинуть по причине задержки поступления денег из федерального бюджета. Получатели получат средства в полном объеме уже 29 октября, отметил губернатор.

В России подходит к концу срок обращения за выплатами в размере 10 тысяч рублей к началу учебного года для школьников. Родители еще могут подать соответствующее заявление до 1 ноября.