IT-эксперт Рабчук заявил о сокращении объема телефонных разговоров в 2021 году

Москва, 29 октября. Тренды на рынке связи не меняются на протяжении нескольких лет. В текущем году зафиксирован рост количества гигабайтов, рассказал PR-директор Yota Артем Рабчук.

Граждане продолжают активно пользоваться интернетом. Все больше человек отдают предпочтение гигабайтам, а не минутам телефонного разговора. Пользователи звонят друг другу в мессенджерах, пишет радио Sputnik.

«Клиенты продолжают общаться голосом, однако все чаще переходят на звонки в мессенджерах. Так, например, в 2021 году мы наблюдаем сокращение количества минут на одного клиента на пять-семь процентов по сравнению с 2020 годом», — подчеркнул Рабчук.

По словам IT-эксперта, качество домашнего Wi-Fi стабильнее, чем мобильная связь, из-за высокого уровня сигнала. Но на него может повлиять погода. При осадках нагрузка на сеть растет на фоне большого количества активных устройств.

Мессенджеры продолжают набирать популярность, и ежедневно в них появляются новые аккаунты. Правительство России запретило владельцам этих приложений регистрировать анонимных пользователей. Нововведение вступит в силу весной 2022 года.