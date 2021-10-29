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Лимская фасоль вошла в список бобовых с высоким содержанием белка

  /   Обновлено: 29 октября 2021 06:11
Общество
Лимская фасоль вошла в список бобовых с высоким содержанием белка
pixabay.com  /  PD

Москва, 29 октября. Бобовые хоть и не соответствуют количеству белка на грамм мяса, но они являются отличным источником этого соединения. Например, в лимской фасоли его содержится шесть граммов в расчете на половину стакана.

Лимская фасоль за счет содержания микроэлементов помогает организму вывести токсины. Продукт можно обжарить с оливковым маслом, луком, чесноком и травами. Похвастаться наличием белка может и зеленая фасоль. На половину стакана в этих бобовых есть 5,6 грамма соединений, пишет Eat This! Not That!

Обратить внимание стоит и на зеленый горошек. В половине стакана этого продукта содержится 4,3 грамма белка. Бобовые богаты клетчаткой и низкой калорийностью. Специалисты предлагают добавить их в пасту с соусом песто или обжарить с морковью.

Бобовые рекомендуется включать в ужин. По словам диетолога Елены Тай, продукты растительного происхождения благотворно воздействуют на микрофлору пищеварения. А за счет содержания нерастворимых волокон горох или фасоль могут надолго насытить организм.

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белок бобовые зеленый горошек
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