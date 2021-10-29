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Трамп выразил недоумение из-за выдачи первого паспорта с гендером «X» в США
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Трамп выразил недоумение из-за выдачи первого паспорта с гендером «X» в США
Общество
Трамп выразил недоумение из-за выдачи первого паспорта с гендером «X» в США
ИА Политика Сегодня  /  Ягудаев Владимир

Вашингтон, 29 октября. Экс-президент США Дональд Трамп обрушился с критикой властей страны из-за публикации о первом американце, который получил паспорт с отметкой о гендере «Х».

Госдепартамент США недавно сообщил, что выдал первый документ, подтверждающий гражданство с третьим гендером. При этом американские власти намерены к началу 2022 года обновить процедуры и бланки, чтобы паспорт с отметкой «X» мог получить каждый заявитель.

«Неужели это происходит с нашей страной?» — написал Трамп в своем Telegram-аккаунте, не скрывая разочарование.

Ранее для указания пола, отличающего от занесенного в свидетельство о рождении, американцам требовался специальный сертификат от врача. Однако США — уже не первая страна, которая ввела в паспорта третий гендер.

Первым гражданином Соединенных Штатов, получившим отметку «Х» в графе «пол» стал ветеран ВМС США Дана Ззиим. По данным правозащитной организации Lambda Legal, он родился с «неоднозначными половыми признаками».

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