Берлин, 29 октября. Немецкое издание Bild обнародовало статью о маневрах российских Ил-76 с учебными бомбами. Журналист издания Юлиан Репке указал, что такие учения со «смертоносными» снарядами «внушают беспокойство».

В заголовке к статье Bild говорится, что военнослужащие Армии России устанавливают бомбы на транспортные воздушные судна, из-за чего возникает вопрос о «планировании неожиданного нападения». Снимки с военных маневров навеяли на немецкого журналиста «беспокойство». Репке остался в недоумении от того, что военные устанавливают «смертоносные бомбы» на самолеты, которые, по его словам, не предназначены для атак вражеских целей.

«Это имеет смысл, если вы готовите внезапное нападение или "внезапную высадку десанта" на врага, который не знает, что его ждет», — насторожился военный блогер Петри Мякеля, за мнением к которому обратилось издание.

Газета Bild ранее также опубликовала статью, посвященную президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Из материала следовало, что немецкие власти заняты изучением якобы связи белорусского лидера с транспортировкой нелегалов в Германию.