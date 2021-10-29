Мошенники используют WhatsApp для массовых рассылок под видом компаний и банков

Москва, 29 октября. Мессенджер WhatsApp пользуется большой популярностью среди россиян, однако в нем велика вероятность нарваться на мошенников.

Злоумышленники могут использовать мессенджер для общения с жертвой или массовых рассылок. Чаще всего они выдают себя за компании, сотрудников правоохранительных органов и банков, предупредил глава департамента противодействия мошенничеству центра прикладных систем безопасности «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

«Если есть даже малейшее подозрение, что вам пишет мошенник, сами найдите официальные контакты организации, от имени которой с вами ведется общение, и самостоятельно свяжитесь с этой организацией», — цитирует эксперта «Прайм».

Сизов не советует переходить по ссылкам, которые приходят с незнакомых номеров. Аналогичное правило распространяется на вложения в сообщениях.

Однако самым распространенным способом связи мошенников остается электронная почта. С ее помощью аферисты производят распространение писем с опасными ссылками, которые приводят жертву на скам‑сайт.