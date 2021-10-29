Уфимская пенсионерка выпала из окна и приземлилась на крышу магазина

Уфа, 29 октября. Пожилую женщину нашли на крыше магазина, расположенного на первом этаже жилой многоэтажки в Уфе. Там она оказалась в результате падения из окна.

Инцидент произошел в минувший четверг около пяти часов вечера на проспекте Октября. В оперативные службы поступил звонок о падении 80-летней женщины с большой высоты. Предварительно установлено, что жительница выпала из окна квартиры на четвертом этаже.

Прибывшие на место спасатели спустили пенсионерку с крыши и передали врачам скорой помощи. Сейчас пострадавшая находится в больнице. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства и детали произошедшего.

Накануне стало известно об обнаружении тела мужчины под окнами многоквартирного дома на Октябрьском проспекте в Уфе. По словам очевидцев, 46-летний местный житель выпал из окна.