Вильфанд пообещал теплый ноябрь на большей части России

Москва, 29 октября. Температура выше климатической нормы в ноябре будет преобладать на территории большинства российских регионов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в отдельных случаях температурные показатели будут соответствовать средним. Это относится к югу европейской части России.

«Выше нормы температура будет почти на всей Европейской территории России, а исключение составит только самый юг региона. Выше нормы будет также в Поволжье, на Урале, в Западной Сибири и в Дальневосточном федеральном округе, особенно в Якутии», — сказал Вильфанд в интервью РИА Новости.

Температурные показатели около климатической нормы будут преобладать в средней Сибири. Похожие погодные условия ожидаются в Томской и Кемеровской областях, на Чукотке и Камчатке.

Вильфанд также сообщил о потеплении в Центральной России. По его словам, отклонения от климатической нормы в большинстве регионов достигнут отметки в семь градусов. Такой температурный фон сохранится минимум до следующей недели.