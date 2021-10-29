Школьники уснули в маршрутке и весь день провели в гараже под Красноярском

Красноярск, 29 октября. Девятилетний мальчик и семилетняя девочка из Балахты Красноярского края не вернулись домой со школы. Обеспокоенные родители обратились в полицию, и скоро дети нашлись в автобусном гараже. Школьники спокойно спали и даже не подозревали, что их ищут.

На поиски был поднят личный состав полиции. Сотрудники проверяли места возможного пребывания детей, обходили знакомых и прочесывали близлежащую местность. Поисковую группу тревожило, что в тот день в первый раз ударил серьезный мороз — минус десять градусов. В ходе поисков правоохранители узнали, что дети всегда возвращались домой на автобусе и решили на всякий случай проверить гараж.

«Каково же было удивление сотрудников, когда они увидели спокойно спящих детей на заднем сидении припаркованной маршрутки», — отметили сообщении регионального главка МВД.

Недавно два мальчика в возрасте 9 и 12 лет на днях ушли из дома и не вернулись в Новосибирске. Один из мальчиков уже пропадал ранее, у обоих школьников были с собой телефоны, но они оказались недоступными.