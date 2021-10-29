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Жена депутата Рады Шуфрича сделала прививку российским «Спутником V»
Общество
Жена депутата Рады Шуфрича сделала прививку российским «Спутником V»
sputnikvaccine.com  /  Sputnik V

Киев, 29 октября. Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич привился CoronaVac. Его супруга прошла вакцинацию российским препаратом «Спутник V».

Недавно украинский депутат переболел COVID-19. Он решил отказаться от препарата Pfizer и сделал выбор в пользу китайской вакцины. CoronaVac создана биофармацевтической компанией Sinovac. Всемирная организация здравоохранения одобрила ее в июне текущего года.

«Я отказался от Pfizer, которым дали возможность вакцинироваться народным депутатам. Жена привилась Johnson. Откровенно сейчас скажу – перед этим "Спутником"», — рассказал депутат Шуфрич в эфире канала 1+1.

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть зарегистрирована ВОЗ в ближайшее время. По словам вирусолога центра им. Гамалеи Владимира Гущина, с организацией выстроен диалог, и получение необходимого документа находится на финишной прямой.

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украина прививка Спутник V
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