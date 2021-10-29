Правоохранительные органы США обвинили экс-губернатора Нью-Йорка Куомо в домогательстве

Нью-Йорк, 29 октября. Бывший губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо «преднамеренно и c незаконной целью» трогал грудь своей помощницы Бриттани Коммиссо. Соответствующее обвинение вынесла следователь Эми Ковальски.

Речь идет об инциденте, который произошел 7 декабря 2020 года в резиденции Куомо. Бывший губернатор Нью-Йорка «с целью унижения и удовлетворения своих сексуальных желаний» прикоснулся к груди Коммиссо.

«В вышеупомянутый день, в упомянутом месте и в упомянутое время Эндрю Куомо преднамеренно и c незаконной целью насильно просунул свою руку под блузку жертвы и поместил на интимную часть тела», — говорится в тексте обвинения.

Соответствующее преступление влечет за собой наказание в виде лишения свободы сроком на один год. Куомо покинул пост губернатора из-за обвинений в домогательствах, о которых сообщили 11 женщин.

Эндрю Куомо на посту губернатора штата сменила Кэти Хокул, которая занимала вторую по значимости должность в Нью-Йорке. Американские СМИ прозвали новую главу региона женской версией Куомо.