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Cheffins: гитару Сида Баррета из Pink Floyd продали за 27,4 тыс. долларов на аукционе
Общество
Cheffins: гитару Сида Баррета из Pink Floyd продали за 27,4 тыс. долларов на аукционе
pexels.com  /  42 North

Кембридж, 29 октября. Акустическая 12-струнная гитара Yamaha, принадлежащая одному из основателей группы Pink Floyd Сиду Баррету, ушла с молотка за 27,4 тысячи долларов. Об этом сообщили в аукционном доме Cheffins.

Музыкальный инструмент 1969 года выставил на торги племянник Баррета Марк. Акустическая гитара изначально оценивалась в 6,9 тысячи – 13,7 тысячи долларов. Основатель Pink Floyd упоминал ее в интервью журналу Rolling Stone еще в 1971 году.

«Это моя новая 12-струнная гитара. Я только привыкаю к ней, вот вчера отполировал ее», — заявил Сид Баррет.

Гитара долгое время хранилась у отца Марка Баррета. Племянник музыканта получил ее в ноябре прошлого года. Музыкальный инструмент приобрел покупатель из Франции. По сообщению аукционного дома, он забрал и садовый стол, который изготовил Сид Баррет.

Ранее в Лас-Вегасе на аукционе продали кроссовки, которые создали для баскетболиста Майкла Джордана. Впервые спортсмен сыграл в них в пятой игре НБА сезона 1984 года. Покупатель приобрел их за 1,47 миллиона долларов.

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аукцион гитара pink floyd
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