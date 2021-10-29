Байден прилетел в Рим на встречу G20

Рим, 29 октября. Президент США Джо Байден вместе с первой леди Джилл Байден прибыли в римский аэропорт Фьюмичино. Первой остановкой в рамках поездки американского лидера в Европу станет Ватикан.

Цель европейского визита главы Белого дома — участие во встрече лидеров стран «Группы двадцати» (G20), сообщила пресс-служба Белого дома. Чету встречали итальянские и американские официальные лица.

Отмечается, что Байден с женой уже сели в кортеж и покинули территорию аэропорта. В пятницу папа римский Франциск примет американского лидера на аудиенции. Программа поездки включает в себя переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, встречу с лидером Италии Серджо Маттареллой и итальянским премьер-министром Марио Драги. После всех запланированных поездок президент США направится в Глазго на конференцию ООН высокого уровня по климату.

В начале месяца стало известно, что рейтинг одобрения президента США Джо Байдена упал до 38%. Это рекордно низкий уровень за все время пребывания на должности лидера страны.