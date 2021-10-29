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Россия призвала стороны конфликта в Судане к сдержанности
Политика
Россия призвала стороны конфликта в Судане к сдержанности
Global Look Press  /  Ameer Al Mohammedaw / dpa © Anas Alkharboutli / dpa

Нью-Йорк, 29 октября. Москва просит стороны конфликта в Судане избегать действий, ведущих к разрушению страны и соблюдать национальные интересы. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, последние события в африканском государстве не являются антиконституционным переворотом. Россия просит Совет Безопасности ООН соблюдать согласованный подход по событиям в стране и отказаться от политики двойных стандартов.

«Россия внимательно отслеживает за развитием событий в Судане и подчеркивает необходимость избегать эскалации. Россия конструктивно взаимодействовала по заявлению Совета Безопасности ООН», — написал Полянский в Twitter.

В МИД РФ заявили, что действующие власти Судана годами игнорировали бедственное положение граждан. Это, по мнению, российской стороны, и стало поводом для волнений. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Судан должен самостоятельно разрешать сложившуюся ситуацию, пишет «Царьград».

Главнокомандующий Вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан прокомментировал положение дел в Судане. По его словам, политическая ситуация ухудшилась после подписания мирного соглашения в Джубе.

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