Власти ЯНАО ввели ограничения на массовые мероприятия в регионе

Салехард, 29 октября. Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа приняло решение ввести ограничения на проведение массовых мероприятий в регионе. Об этом свидетельствует указ губернатора Дмитрия Артюхова.

Запрет распространяется на массовые мероприятия, которые организовали окружные органы власти. Ограничительные меры начинают действовать с 30 октября до 7 ноября, пишет «Ямал-Медиа».

В документе сказано, что культурные и здравоохранительные учреждения в регионе будут работать, но с корректировкой на ограничения. При этом культурные учреждения можно будет посетить только при наличии QR-кода, подтверждающего, что человек болел COVID-19 или вакцинации, либо отрицательного результата свежего ПЦР-теста.

Ранее глава сектора охраны окружающей среды Научного центра изучения Арктики (НЦИА) Роман Колесников заявил, что лесотундра на территории ЯНАО меняет свою полярность. Виной этому ученый считает разбалансировку климата.