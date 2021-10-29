Коронавирусные ограничения во время нерабочих дней ужесточили в Курской области

Курск, 29 октября. Коронавирусные ограничения в нерабочие дни ужесточили в Курской области. Будет приостановлено оказание госуслуг в помещениях органов государственной власти региона, а учеба в образовательных учреждениях перейдет на удаленный формат.

Ранее ограничения были установлены на период с 25 октября по 7 ноября, теперь администрация региона изменила постановление. С 30 октября по 7 ноября жители региона смогут получить еду в точках общественного питания исключительно навынос, а обратиться к стоматологу будет разрешено только в случае экстренных случаев. Не будут работать предприятия общепита, фитнес-залы, кино, музеи.

Продолжат свою работу в обычном режиме почтовые отделения, СМИ, ветеринарные клиники и аптеки, а также продовольственные магазины. Все еще можно будет осуществить такие процедуры, как регистрация рождения и расторжения брака, если дата назначена в период с 30 октября по 7 ноября.

Нерабочие дни уже начались 28 октября в Калининградской, Ростовской, Смоленской областях и Хакасии. Меры будут действовать вплоть до 7 ноября.