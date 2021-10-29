Посол России во Франции Мешков: Москва рассчитывает улучшить отношения с Брюсселем

Париж, 29 октября. Российская Федерация рассчитывает улучшить взаимоотношения с Европейским Союзом, пока там председательствует Франция. Об этом заявил поверенный в делах Москвы в Париже Алексей Мешков.

Дипломат подчеркнул, что отношения ЕС и РФ ухудшились из-за нарастающей антироссийской фобии и идеологизированного противостояния. Мешков отметил, что Москва надеется восстановить доверительное отношение с Брюсселем во время председательствования Парижа.

«В будущем году наступает важный для Франции этап — к ней переходит председательство в Совете ЕС... Хочется надеяться, что в ходе французского председательства вернется благоразумие и ответственный подход к нашему общему континенту», — подчеркнул Мешков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва настороженно относится к попыткам Брюсселя реализоваться в Арктике. Дипломат подчеркнула, что наглость ЕС в этом отношении возмутительна.