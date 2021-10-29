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Последняя часть трилогии South Park о COVID-19 выйдет 25 ноября

  /   Обновлено: 29 октября 2021 04:53
Общество
Последняя часть трилогии South Park о COVID-19 выйдет 25 ноября
кадр из мультсериала Южный парк

Лос-Анджелес, 29 октября. Мультипликационный сериал South Park выпустит заключительный часовой спецвыпуск, посвященный COVID-19, 25 ноября. Об это пишет Telegram-канал «Кинориум».

Эпизоды рассказывают о жизни главных героев в период пандемии. Создатели сериала, по традиции, высмеяли тренды, пришедшие в общество с COVID-19.

South Park является вторым по длительности анимационным сериалом в истории американского телевидения после «Симпсонов». Его создателями являются Трей Паркер и Мэтт Стоун. Мультфильм начал выпускаться в 1997 году на телеканале Comedy Central.

Недавно появилась информация, что South Park продлен еще на 14 сезонов и 14 полнометражных фильмов. Соответствующее соглашение заключили создатели проекта с медиакорпорацией ViacomCBS Inc. По разным данным, стоимость контракта оценивается в 900 миллионов долларов.

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Южный парк south park спецвыпуск в пандемию трей паркер мэтт стоун
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