Последняя часть трилогии South Park о COVID-19 выйдет 25 ноября

Лос-Анджелес, 29 октября. Мультипликационный сериал South Park выпустит заключительный часовой спецвыпуск, посвященный COVID-19, 25 ноября. Об это пишет Telegram-канал «Кинориум».

Эпизоды рассказывают о жизни главных героев в период пандемии. Создатели сериала, по традиции, высмеяли тренды, пришедшие в общество с COVID-19.

South Park является вторым по длительности анимационным сериалом в истории американского телевидения после «Симпсонов». Его создателями являются Трей Паркер и Мэтт Стоун. Мультфильм начал выпускаться в 1997 году на телеканале Comedy Central.

Недавно появилась информация, что South Park продлен еще на 14 сезонов и 14 полнометражных фильмов. Соответствующее соглашение заключили создатели проекта с медиакорпорацией ViacomCBS Inc. По разным данным, стоимость контракта оценивается в 900 миллионов долларов.